новости
новости
Регистрация
В первый день лета в Тульской области ожидаются заморозки

В первый день лета в Тульской области ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, температура опустится до -2 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 июня на территории Тульской области местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:22 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапохолоданиеморозпонижение температуры
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле юбилей Госавтоинспекции отметили Спартакиадой боевых единоборств
В Туле юбилей Госавтоинспекции отметили Спартакиадой боевых единоборств
«Радуга талантов» над Ясной Поляной
«Радуга талантов» над Ясной Поляной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.