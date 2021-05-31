В первый день лета в Тульской области ожидаются заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 июня на территории Тульской области местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.