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В Туле юбилей Госавтоинспекции отметили Спартакиадой боевых единоборств
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле юбилей Госавтоинспекции отметили Спартакиадой боевых единоборств

На татами вышли спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет.

В спорткомплексе Туламашзавода состоялась третья Спартакиада боевых единоборств «Золотая звезда», посвященная 85-летию со дня образования Госавтоинспекции. В соревнованиях приняли участие ребята от 6 до 18 лет.  Они показали свои навыки в командном ката (техника) и командном кумитэ (драка).

После окончания соревнований сотрудники тульской Госавтоинспекции наградили призеров и победителей. Юные спортсмены получили медали, грамоты и светоотражающие элементы, изготовленные в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и позволяющие сделать пешехода ярче на дороге.

Перед выходом на татами спортсмены надевают на себя кимоно и экипировку, защищающую их от травм. Светоотражающий элемент в темное время суток аналогичен защитной экипировке бойца – он может обезопасить пешехода и даже спасти ему жизнь.

 

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Спартакиада "Золотая звезда", Фото: 1
Спартакиада "Золотая звезда", Фото: 2
Спартакиада "Золотая звезда", Фото: 3
Спартакиада "Золотая звезда", Фото: 4
Спартакиада "Золотая звезда", Фото: 5
Спартакиада "Золотая звезда", Фото: 6
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