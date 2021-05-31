В Туле юбилей Госавтоинспекции отметили Спартакиадой боевых единоборств

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

На татами вышли спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет.

В спорткомплексе Туламашзавода состоялась третья Спартакиада боевых единоборств «Золотая звезда», посвященная 85-летию со дня образования Госавтоинспекции. В соревнованиях приняли участие ребята от 6 до 18 лет. Они показали свои навыки в командном ката (техника) и командном кумитэ (драка).

После окончания соревнований сотрудники тульской Госавтоинспекции наградили призеров и победителей. Юные спортсмены получили медали, грамоты и светоотражающие элементы, изготовленные в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и позволяющие сделать пешехода ярче на дороге.

Перед выходом на татами спортсмены надевают на себя кимоно и экипировку, защищающую их от травм. Светоотражающий элемент в темное время суток аналогичен защитной экипировке бойца – он может обезопасить пешехода и даже спасти ему жизнь.