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«Радуга талантов» над Ясной Поляной

«Радуга талантов» над Ясной Поляной

В минувшие выходные музей-усадьба «Ясная Поляна» принял у себя участников и гостей инклюзивного фестиваля.

В минувшие выходные музей-усадьба «Ясная Поляна» принял у себя участников и гостей инклюзивного фестиваля «Радуга талантов», посвященного Дню защиты детей и Дню семьи.

Организатор фестиваля – Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой». Мероприятие прошло при поддержке правительства Тульской области, администрации города Тулы, Тульской областной Думы, министерства труда и социальной защиты региона, Тульского филиала Россельхозбанка, ТВО ВПП «Единая
Россия» и др. Приняли участие в фестивале и волонтеры Молодежного совета РСХБ.
 
В программе фестиваля – мастер-классы, экскурсии по музею, катание на лошадях, игры, выставка творческих работ, а самое главное – потрясающий инклюзивный концерт, подготовленный артистами с ограниченными возможностями.
 
Театральные постановки, танцевальные и музыкальные номера, жестовое пение… Все выступления были оригинальными и сильными, впечатляли своей красотой и неподдельными эмоциями. Фестиваль посетили более трехсот гостей из Тулы, Суворова, Белева, Плавска, Щекино. Вопреки прогнозам синоптиков, в этот день стояла просто замечательная погода – было солнечно и тепло. Каждый участник получил массу ярких незабываемых эмоций.
 
Вот лишь немногие отзывы участников и гостей фестиваля «Радуга талантов»:
 
«Очень, очень всё было хорошо. Хочется еще такое мероприятие повторить. Спасибо большое!»
 
«Спасибо большое всем организаторам за прекрасное времяпрепровождение. Получили много эмоций, да
еще в таком живописном месте!»
 
«Фестиваль просто замечательный! Отлично организованный, творческий, радостный, добрый и дружеский на фоне красивой яснополянской природы. Огромное спасибо всем, кто его организовал и, конечно, его прекрасным участникам».
 
«Огромное спасибо за шикарное мероприятие! Всё очень понравилось, уехали довольные и счастливые».
 
«Сегодня семьям с детьми-инвалидами жить стало проще – мы чувствуем поддержку со стороны государства и региона, есть специальные пособия, выделяются путевки. И это хорошо для матерей, отцов, которые не оставили своего особенного ребенка, а посвящают ему значительную часть своей жизни. Очень важно не оставаться один на один со своей ситуацией. Спасибо всем, кто нам помогает! Для нас очень ценно и то, что появляются новые друзья. Большое спасибо директору Тульского регионального филиала Россельхозбанка за активную поддержку и помощь в организации мероприятия, а всем
замечательным и дружным волонтерам РСХБ за участие в фестивале!» – сказала руководитель Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» Раиса Лазарева.
 
 
«Были рады участвовать в этом замечательном событии! Такие фестивали – по-настоящему благое дело: они позволяют встречаться, знакомиться, общаться людям, близким по духу. Все артисты, действительно, очень талантливые, и здорово, что у них есть возможность показать себя и свои номера большой аудитории. Спасибо организаторам и всем активным родителям – видно, что в праздник они вложили душу. Всех поздравляю с Днем защиты детей! Детство быстро проходит, и оно должно быть
ярким и беззаботным. Пусть в семьях царят мир, благополучие и взаимопонимание, а каждый день, каждая минута, проведенные вместе, будут наполнены радостью и теплом!» – сказал директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа.
 
Участников фестиваля приветствовали почетные гости:
 
Татьяна Ларина, уполномоченный по правам человека в Тульской области;
 
Марина Левина, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, первый заместитель председателя областной Думы;
 
Галина Алёшина, член правления Тульского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации СЖР, председатель комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам;
 
Анна Домченко, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области;
 
Инесса Фельдман, заместитель главы администрации города Тулы;
 
Евгений Сурин, директор научно-культурного центра ГУК «Государственный
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
 
 

Фестиваль объединил детей и взрослых, артистов и зрителей, веселых и задумчивых, активных и скромных, здоровых и особенных. А теплая и дружеская атмосфера привлекала не только участников фестиваля, но и гостей музея-усадьбы.

 
Были награждены победители областного конкурса «Отцовство – долг и дар». Быть родителями особенного ребенка – каждодневный подвиг. Но когда родители поддерживают друг друга и ценят каждый день, проведенный вместе с семьей, жизнь наполняется теплом и радостью.
 
Актеры «Театра без границ» ждут начала своего выступления. На фестивале они порадовали зрителей постановкой «Волшебник Изумрудного города».
 
«Синий платочек» – настоящий хит подопечных общества «Свет ты мой».
 
У живописного плетня под навесом расположилась зона мастер-классов.
 
Организаторам фестиваля помогали волонтеры Россельхозбанка и музея-усадьбы. Отлично провели время и познакомились с классными ребятами!

Жестовое пение от воспитанников Тульской областной специальной коррекционной школы-интерната I и II вида для глухих и слабослышащих детей потрясло и запомнилось каждому зрителю. (Жестовая песня — это особый вид искусства, в котором смысл текста песни передается
движениями (жестами), а не словами: исполнитель под фонограмму «поет» песню руками).

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