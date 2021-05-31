«Радуга талантов» над Ясной Поляной

В минувшие выходные музей-усадьба «Ясная Поляна» принял у себя участников и гостей инклюзивного фестиваля.

В минувшие выходные музей-усадьба «Ясная Поляна» принял у себя участников и гостей инклюзивного фестиваля «Радуга талантов», посвященного Дню защиты детей и Дню семьи.



Организатор фестиваля – Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой». Мероприятие прошло при поддержке правительства Тульской области, администрации города Тулы, Тульской областной Думы, министерства труда и социальной защиты региона, Тульского филиала Россельхозбанка, ТВО ВПП «Единая

Россия» и др. Приняли участие в фестивале и волонтеры Молодежного совета РСХБ.

В программе фестиваля – мастер-классы, экскурсии по музею, катание на лошадях, игры, выставка творческих работ, а самое главное – потрясающий инклюзивный концерт, подготовленный артистами с ограниченными возможностями.

Театральные постановки, танцевальные и музыкальные номера, жестовое пение… Все выступления были оригинальными и сильными, впечатляли своей красотой и неподдельными эмоциями. Фестиваль посетили более трехсот гостей из Тулы, Суворова, Белева, Плавска, Щекино. Вопреки прогнозам синоптиков, в этот день стояла просто замечательная погода – было солнечно и тепло. Каждый участник получил массу ярких незабываемых эмоций.

Вот лишь немногие отзывы участников и гостей фестиваля «Радуга талантов»:

«Очень, очень всё было хорошо. Хочется еще такое мероприятие повторить. Спасибо большое!»

«Спасибо большое всем организаторам за прекрасное времяпрепровождение. Получили много эмоций, да

еще в таком живописном месте!»

«Фестиваль просто замечательный! Отлично организованный, творческий, радостный, добрый и дружеский на фоне красивой яснополянской природы. Огромное спасибо всем, кто его организовал и, конечно, его прекрасным участникам».

«Огромное спасибо за шикарное мероприятие! Всё очень понравилось, уехали довольные и счастливые».

«Сегодня семьям с детьми-инвалидами жить стало проще – мы чувствуем поддержку со стороны государства и региона, есть специальные пособия, выделяются путевки. И это хорошо для матерей, отцов, которые не оставили своего особенного ребенка, а посвящают ему значительную часть своей жизни. Очень важно не оставаться один на один со своей ситуацией. Спасибо всем, кто нам помогает! Для нас очень ценно и то, что появляются новые друзья. Большое спасибо директору Тульского регионального филиала Россельхозбанка за активную поддержку и помощь в организации мероприятия, а всем замечательным и дружным волонтерам РСХБ за участие в фестивале!» – сказала руководитель Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» Раиса Лазарева. «Были рады участвовать в этом замечательном событии! Такие фестивали – по-настоящему благое дело: они позволяют встречаться, знакомиться, общаться людям, близким по духу. Все артисты, действительно, очень талантливые, и здорово, что у них есть возможность показать себя и свои номера большой аудитории. Спасибо организаторам и всем активным родителям – видно, что в праздник они вложили душу. Всех поздравляю с Днем защиты детей! Детство быстро проходит, и оно должно быть ярким и беззаботным. Пусть в семьях царят мир, благополучие и взаимопонимание, а каждый день, каждая минута, проведенные вместе, будут наполнены радостью и теплом!» – сказал директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа. Участников фестиваля приветствовали почетные гости: Татьяна Ларина, уполномоченный по правам человека в Тульской области; Марина Левина, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, первый заместитель председателя областной Думы; Галина Алёшина, член правления Тульского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации СЖР, председатель комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам; Анна Домченко, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области; Инесса Фельдман, заместитель главы администрации города Тулы; Евгений Сурин, директор научно-культурного центра ГУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Фестиваль объединил детей и взрослых, артистов и зрителей, веселых и задумчивых, активных и скромных, здоровых и особенных. А теплая и дружеская атмосфера привлекала не только участников фестиваля, но и гостей музея-усадьбы.





Были награждены победители областного конкурса «Отцовство – долг и дар». Быть родителями особенного ребенка – каждодневный подвиг. Но когда родители поддерживают друг друга и ценят каждый день, проведенный вместе с семьей, жизнь наполняется теплом и радостью.

Актеры «Театра без границ» ждут начала своего выступления. На фестивале они порадовали зрителей постановкой «Волшебник Изумрудного города».



«Синий платочек» – настоящий хит подопечных общества «Свет ты мой».

У живописного плетня под навесом расположилась зона мастер-классов.