В Туле завершился городской этап Спартакиады пенсионеров

Следующий этап Спартакиады пенсионеров — региональный, который пройдет в июле в городе Новомосковске.

Управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы проведен второй день муниципального этапа VII Спартакиады пенсионеров.

Состоялись соревнования по плаванию и шахматам.

В плавании победителями стали :

- Семенова Наталья,

- Галыгин Виктор.

В возрастной категории 70+ победили:

- Попкова Зинаида,

- Старухин Виталий.

В соревнованиях по шахматам победители:

- Ягупова Лола,

- Краснов Юрий.

В возрастной категории 70+ победил Елькин Ярослав.

В городском этапе спартакиады приняли участие активные участники проекта «Тульское долголетие» — физкультурники в возрастных категориях женщины 55+ и мужчины 60+, также была отдельная номинация 70+. Среди них — представители областной федерации северной ходьбы, клуба «Улыбка», ДК «Металлургов», Клуба мастеров плавания «Арсенал», Тульского регионального союза пенсионеров Привокзального отделения.