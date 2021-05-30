новости
новости
Регистрация
В Туле завершился городской этап Спартакиады пенсионеров

В Туле завершился городской этап Спартакиады пенсионеров

Следующий этап Спартакиады пенсионеров — региональный, который пройдет в июле в городе Новомосковске.

Управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы проведен второй день муниципального этапа VII Спартакиады пенсионеров.

Состоялись соревнования по плаванию и шахматам.

В плавании победителями стали :

- Семенова Наталья,

- Галыгин Виктор.

В возрастной категории 70+ победили:

- Попкова Зинаида,

- Старухин Виталий.

 

В соревнованиях по шахматам победители:

- Ягупова Лола,

- Краснов Юрий.

В возрастной категории 70+ победил Елькин Ярослав.

В городском этапе спартакиады приняли участие активные участники проекта «Тульское долголетие» — физкультурники в возрастных категориях женщины 55+ и мужчины 60+, также была отдельная номинация 70+. Среди них — представители областной федерации северной ходьбы, клуба «Улыбка», ДК «Металлургов», Клуба мастеров плавания «Арсенал», Тульского регионального союза пенсионеров Привокзального отделения.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:31 +6
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Киреевска похитил оставленный у подъезда велосипед
Житель Киреевска похитил оставленный у подъезда велосипед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.