В Туле завершился городской этап Спартакиады пенсионеров
Следующий этап Спартакиады пенсионеров — региональный, который пройдет в июле в городе Новомосковске.
Управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы проведен второй день муниципального этапа VII Спартакиады пенсионеров.
Состоялись соревнования по плаванию и шахматам.
В плавании победителями стали :
- Семенова Наталья,
- Галыгин Виктор.
В возрастной категории 70+ победили:
- Попкова Зинаида,
- Старухин Виталий.
В соревнованиях по шахматам победители:
- Ягупова Лола,
- Краснов Юрий.
В возрастной категории 70+ победил Елькин Ярослав.
В городском этапе спартакиады приняли участие активные участники проекта «Тульское долголетие» — физкультурники в возрастных категориях женщины 55+ и мужчины 60+, также была отдельная номинация 70+. Среди них — представители областной федерации северной ходьбы, клуба «Улыбка», ДК «Металлургов», Клуба мастеров плавания «Арсенал», Тульского регионального союза пенсионеров Привокзального отделения.
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