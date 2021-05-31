0,06$ за одного подписчика на англоязычном Telegram-канале?

Узнайте о том, как один владелец канала https://t.me/theworldisgood, всего за 8 дней с нуля смог набрать 6 400 подписчиков, при этом потратив всего лишь 400 долларов. Ниже приведено интервью с успешным счастливчиком:

– Привет! Скажи, почему ты вообще решил завести собственный канал в Telegram? Это первый твой практический опыт или нет?

– Привет! Да, это мой первый канал, а решение его завести было продиктовано желанием посмотреть и попробовать то, что происходит на зарождающемся рынке интернет-сообществ. Сегодня я уже уверен, что в Telegram вполне реально создать качественный и прибыльный медиа-контент.

– Что именно ты размещаешь на канале и почему пошел в этом направлении?

– Я пишу о разных хороших событиях, происходящих во всем мире, а также стараюсь вовлечь аудиторию канала в обсуждение и анализ описанных событий, помогая пользователям переключаться в жизни на позитивную волну.

– Как тебе удалось набрать первых бесплатных подписчиков на свой канал?

– С самого начала таких подписчиков было 7, 3 из которых были моими собственными аккаунтами, а 4 просто моими знакомыми. Других 250 подписчиков, я смог получить с помощью такого уникального инструмента, как https://telega.io/channels/aman_dhattarwal/card заплатив при этом всего $1,18.

– Почему ты сразу начал рекламировать свой канал на остальных ресурсах в Телеграм?

Мне показалось, что 3-х постов будет вполне достаточно, чтобы максимальное количество людей поняли, в чем суть моего канала.

– Какие ты выбрал каналы для рекламы?

– В первую очередь, я обращал внимание на активность канала и не размещал рекламу на тех, которые участвовали в кросс-промо. Тематикой выбранных каналов были в основном интересные факты, несколько страниц с мемами, цитатами, а также пара политических каналов, рассчитанных на англоговорящих пользователей. Самыми эффективным по результативности оказался https://telega.io/channels/googlefactss/card

– Назови более конкретные цифры, связанные с потраченными тобой суммами и количеством подписавшихся подписчиков?

– За 8 дней активной рекламы, я потратил $400, а количество подписчиков за это время с 7 выросло до 6 400 человек. Стоимость каждого отдельного подписчика с определенного канала я просчитать не смог, потому что еще не все админы успешно пользуются инструментом invite-links, что сильно усложняет процесс. В среднем, такая стоимость составила от $0,004 до $0,1, постоянно держалась на уровне $0,07, а в последний день, при максимальной закупке мной рекламы, она составила $0,063.

– Как ты поддерживал коммуникацию с владельцами других каналов?

– За счет использования Telegram, необходимость коммуникаций была минимизирована, а в основном для этого использовал чат на платформе, что весьма упрощает размещение рекламы.

– Поделись опытом написания классного рекламного поста и какие правила нужно при этом учесть?

– Самое главное, написать нативный пост. В большинстве случаев я использовал такой подход «Мой друг смог запустить интересный канал…», хотя для политических каналов пришлось его немного изменить.

– Как ты думаешь в будущем монетизировать канал?

– Сегодня я доступен для выгодных предложений от различных компаний и благодарен всем подписчикам, которые могут задонатить для улучшений проекта. Кстати именно донаты помогают мне отслеживать географию аудитории моих подписчиков.

– Как появляются активные комментарии почти под каждым постом на твоем канале?

– Сам я не инициирую общение, а аудитория канала является общительной и дружелюбной, поэтому большинство благодарных подписчиков, в основном, благодарят за существование канала. Все негативные комменты сразу удаляются или блокируются.

– Играет ли количество активных комментариев на определение живости канала?

– Я думаю что да, потому что на тысячу просмотренных постов, должен быть хотя бы один коммент. Вот пример поста с общением https://t.me/theworldisgood/56.

– Если не секрет, какая статистика твоего канала?

– ER за сутки составляет порядка 35-40%, а за 4 дня до 60%. У 58% подписчиков включены уведомления, а 91% общей аудитории использует Telegram на английском языке. В числе таких подписчиков примерно 30% - Индия, 30% - США, 15% - Африка, 25% - такие страны, как Германия, Испания, Франция, Италия и Россия. Хотя сейчас наблюдается отток подписчиков, но при большой закупке рекламы, это естественно. Вскоре, с помощью нескольких новых ботов, планирую существенно увеличить рост аудитории.

– Последний вопрос: поделись каким-то лайфхаком, по открытию и успешному развитию собственного канала?

– Самый главный совет – это набрать максимальное количество подписчиков, которые стимулируют работу над каналом. Сделать это можно, только если понимаешь, почему твой канал будет ценным, полезным и интересным.

Спасибо тебе за откровенность и опыт, которым поделился! Уверена, что многих читателей твой пример развития Телеграм-канала https://t.me/theworldisgood, обязательно вдохновит и воодушевит!