Житель Киреевска похитил оставленный у подъезда велосипед

Сотрудники полиции Киреевского района установили подозреваемого в совершении кражи. Предметом преступного посягательства злоумышленника стал велосипед. По предварительным данным, похититель заметил чужое имущество, оставленное без присмотра у подъезда. Предположительно, у мужчины внезапно возник умысел на кражу, который он сразу же реализовал.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение предполагаемого похитителя. 38-летний нигде не работающий ранее судимый местный житель признался в совершении хищения велосипеда. Похищенное изъято.

В настоящее время в отдел МВД России по Киреевскому району по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция региона напоминают гражданам о том, что важно не оставлять свои велосипеды без присмотра даже на короткий промежуток времени, а в ночное время хранить их в запираемых помещениях.