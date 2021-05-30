В Туле сотрудники ГИБДД выявили 16 нарушений в работе автобусов
У общественного транспорта нашли неисправности и превышение уровня шума и выбросов загрязняющих веществ.
Сотрудниками Госавтоинспекции города Тулы совместно с сотрудниками прокуратуры и отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области ЦМУГАДН Ространснадзора, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области проведено профилактическое мероприятие по контролю за выпуском пассажирского транспорта на линию. Было проверено более 40 транспортных средств.
В ходе мероприятия на водителей пассажирского транспорта сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Туле было составлено 16 административных материалов, из них:
- 14 материалов - по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена);ъ
- 1 материал- по ст.8.23 КоАП РФ (Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ и выбросах либо нормативов уровня шума),
- 1 материал- по ст.20.6.1 КоАП РФ (нарушение масочного режима).
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