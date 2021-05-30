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В Туле прошел чемпионат по джип-триалу: фоторепортаж

В Туле прошел чемпионат по джип-триалу: фоторепортаж

Соревнования прошли в субботу 29 мая.

29 мая в Туле прошел Чемпионат Тульской области по джип-триалу. Это автомобильные соревнования, проходящие на закрытой трассе с препятствиями. Они проводятся на сильно пересеченной местности. В этом году автолюбители собрались на карьере в поселке Ленинский.

Основной соревновательный фактор джип-триала — безошибочное преодоление за минимальное время препятствий. В этом состязались автомобили классов Д1, Д2, Д3. Автомобили классов Д4 и Д5 участвовали в соревнованиях в рамках зачета «Open».

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:00 +1
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