В Туле прошел чемпионат по джип-триалу: фоторепортаж

29 мая в Туле прошел Чемпионат Тульской области по джип-триалу. Это автомобильные соревнования, проходящие на закрытой трассе с препятствиями. Они проводятся на сильно пересеченной местности. В этом году автолюбители собрались на карьере в поселке Ленинский.

Основной соревновательный фактор джип-триала — безошибочное преодоление за минимальное время препятствий. В этом состязались автомобили классов Д1, Д2, Д3. Автомобили классов Д4 и Д5 участвовали в соревнованиях в рамках зачета «Open».