новости
новости
Регистрация
V Тульский полумарафон в лицах: фоторепортаж Myslo
Фото Зинаиды Набиевой.

V Тульский полумарафон в лицах: фоторепортаж Myslo

Несмотря на непогоду, забег собрал много участников. Ищите себя на фото!

30 мая в центральном парке им. Белоусова прошел V Тульский полумарафон. Он стал первым летним событием сезона в серии Тульского марафона. По традиции маршрут забега проходил по Центральному парку.

Старт был дан в 9.00. В это время полумарафон «ЗаБег» начался в 61 городе России, и еще в 23 городах в режиме онлайн. Участники выбирали для себя дистанцию по силам — от 400 метров до 21,1 км.

Это был настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников. 

Смотрите наш фоторепортаж! 

Галерея
V Тульский полумарафон, Фото: 1
V Тульский полумарафон, Фото: 2
V Тульский полумарафон, Фото: 3
V Тульский полумарафон, Фото: 4
V Тульский полумарафон, Фото: 5
V Тульский полумарафон, Фото: 6
V Тульский полумарафон, Фото: 7
V Тульский полумарафон, Фото: 8
V Тульский полумарафон, Фото: 9
V Тульский полумарафон, Фото: 10
V Тульский полумарафон, Фото: 11
V Тульский полумарафон, Фото: 12
V Тульский полумарафон, Фото: 13
V Тульский полумарафон, Фото: 14
V Тульский полумарафон, Фото: 15
V Тульский полумарафон, Фото: 16
V Тульский полумарафон, Фото: 17
V Тульский полумарафон, Фото: 18
V Тульский полумарафон, Фото: 19
V Тульский полумарафон, Фото: 20
V Тульский полумарафон, Фото: 21
V Тульский полумарафон, Фото: 22
V Тульский полумарафон, Фото: 23
V Тульский полумарафон, Фото: 24
V Тульский полумарафон, Фото: 25
V Тульский полумарафон, Фото: 26
V Тульский полумарафон, Фото: 27
V Тульский полумарафон, Фото: 28
V Тульский полумарафон, Фото: 29
V Тульский полумарафон, Фото: 30
V Тульский полумарафон, Фото: 31
V Тульский полумарафон, Фото: 32
V Тульский полумарафон, Фото: 33
V Тульский полумарафон, Фото: 34
V Тульский полумарафон, Фото: 35
V Тульский полумарафон, Фото: 36
V Тульский полумарафон, Фото: 37
V Тульский полумарафон, Фото: 38
V Тульский полумарафон, Фото: 39
V Тульский полумарафон, Фото: 40
V Тульский полумарафон, Фото: 41
V Тульский полумарафон, Фото: 42
V Тульский полумарафон, Фото: 43
V Тульский полумарафон, Фото: 44
V Тульский полумарафон, Фото: 45
V Тульский полумарафон, Фото: 46
V Тульский полумарафон, Фото: 47
V Тульский полумарафон, Фото: 48
V Тульский полумарафон, Фото: 49
V Тульский полумарафон, Фото: 50
V Тульский полумарафон, Фото: 51
V Тульский полумарафон, Фото: 52
V Тульский полумарафон, Фото: 53
V Тульский полумарафон, Фото: 54
V Тульский полумарафон, Фото: 55
V Тульский полумарафон, Фото: 56
V Тульский полумарафон, Фото: 57
V Тульский полумарафон, Фото: 58
V Тульский полумарафон, Фото: 59
V Тульский полумарафон, Фото: 60
V Тульский полумарафон, Фото: 61
V Тульский полумарафон, Фото: 62
V Тульский полумарафон, Фото: 63
V Тульский полумарафон, Фото: 64
V Тульский полумарафон, Фото: 65
V Тульский полумарафон, Фото: 66
V Тульский полумарафон, Фото: 67
V Тульский полумарафон, Фото: 68
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 16:14 +12
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк попался на воровстве из сумок у медперсонала в больницах
Туляк попался на воровстве из сумок у медперсонала в больницах
В Туле сотрудники ГИБДД выявили 16 нарушений в работе автобусов
В Туле сотрудники ГИБДД выявили 16 нарушений в работе автобусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.