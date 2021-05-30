Фото Зинаиды Набиевой.
V Тульский полумарафон в лицах: фоторепортаж Myslo
Несмотря на непогоду, забег собрал много участников. Ищите себя на фото!
30 мая в центральном парке им. Белоусова прошел V Тульский полумарафон. Он стал первым летним событием сезона в серии Тульского марафона. По традиции маршрут забега проходил по Центральному парку.
Старт был дан в 9.00. В это время полумарафон «ЗаБег» начался в 61 городе России, и еще в 23 городах в режиме онлайн. Участники выбирали для себя дистанцию по силам — от 400 метров до 21,1 км.
Это был настоящий спортивный праздник для города, источник бегового вдохновения и возможность увидеть невероятное количество единомышленников.
Смотрите наш фоторепортаж!
Галерея
Другие статьи по темам
Место