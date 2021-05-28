Судебные приставы расскажут тулякам о взыскании алиментов

В региональном УФССП России в рамках акции «Судебные приставы – детям» будет организована горячая линия.

В преддверии Международного дня защиты детей УФССП России по Тульской области проводит акцию «Судебные приставы – детям». Сотрудники ведомства организуют горячую линию по вопросам, касающимся исполнения судебных решений о взыскании алиментов.

Дежурный сотрудник отдела организации исполнительного производства будет принимать звонки 31 мая с 9.00 до 13.00 по телефону 65-70-89.

Получить консультацию по вопросам взыскания алиментов в этот день можно будет во всех территориальных подразделениях регионального УФССП. Номера телефонов можно найти здесь.