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Тульские пляжи будут открыты для туляков с 1 июня
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Тульские пляжи будут открыты для туляков с 1 июня

Завершается подготовка зон отдыха к купальному сезону.

В Туле готовят к открытию семь пляжей, они проходят приемку. Этим летом в распоряжении отдыхающих будут:

  • зона отдыха «Хомяковские Поляны» (пруд д. Хомяково),
  • зона отдыха на реке Воронке, пляжи № 1 и 2,
  • зона отдыха в микрорайоне Петровский,
  • пляж «Обидимо» (пруд пос. Обидимо),
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое),
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

До 1 июня все зоны отдыха будут введены в эксплуатацию. На каждом водоеме проведено водолазное обследование дна, организовано и обозначено буями место для купания, обустроено место для купания детей. Организованы спасательные посты, завезен песок, окошена трава, проведены акарицидная обработка и дератизация.

На специальном стенде размещены документы, свидетельствующие о проверке данной зоны отдыха, дважды в день там будут обновляться сведения о температуре воздуха и воды. К началу купального сезона всё готово. Он пройдет с 1 июня до 31 августа.

– На остальных водоемах купаться категорически запрещено. Не подвергайте свою жизнь опасности! – напоминает начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков. – Несмотря на прохладную погоду, уже есть желающие искупаться, а до открытия зон отдыха делать это нельзя – за данное нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.

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