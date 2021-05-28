Тульские пляжи будут открыты для туляков с 1 июня
Завершается подготовка зон отдыха к купальному сезону.
В Туле готовят к открытию семь пляжей, они проходят приемку. Этим летом в распоряжении отдыхающих будут:
- зона отдыха «Хомяковские Поляны» (пруд д. Хомяково),
- зона отдыха на реке Воронке, пляжи № 1 и 2,
- зона отдыха в микрорайоне Петровский,
- пляж «Обидимо» (пруд пос. Обидимо),
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое),
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
До 1 июня все зоны отдыха будут введены в эксплуатацию. На каждом водоеме проведено водолазное обследование дна, организовано и обозначено буями место для купания, обустроено место для купания детей. Организованы спасательные посты, завезен песок, окошена трава, проведены акарицидная обработка и дератизация.
На специальном стенде размещены документы, свидетельствующие о проверке данной зоны отдыха, дважды в день там будут обновляться сведения о температуре воздуха и воды. К началу купального сезона всё готово. Он пройдет с 1 июня до 31 августа.
– На остальных водоемах купаться категорически запрещено. Не подвергайте свою жизнь опасности! – напоминает начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков. – Несмотря на прохладную погоду, уже есть желающие искупаться, а до открытия зон отдыха делать это нельзя – за данное нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.