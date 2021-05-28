Тульские пляжи будут открыты для туляков с 1 июня

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Туле готовят к открытию семь пляжей, они проходят приемку. Этим летом в распоряжении отдыхающих будут:

зона отдыха «Хомяковские Поляны» (пруд д. Хомяково),

зона отдыха на реке Воронке, пляжи № 1 и 2,

зона отдыха в микрорайоне Петровский,

пляж «Обидимо» (пруд пос. Обидимо),

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое),

средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

До 1 июня все зоны отдыха будут введены в эксплуатацию. На каждом водоеме проведено водолазное обследование дна, организовано и обозначено буями место для купания, обустроено место для купания детей. Организованы спасательные посты, завезен песок, окошена трава, проведены акарицидная обработка и дератизация.

На специальном стенде размещены документы, свидетельствующие о проверке данной зоны отдыха, дважды в день там будут обновляться сведения о температуре воздуха и воды. К началу купального сезона всё готово. Он пройдет с 1 июня до 31 августа.

– На остальных водоемах купаться категорически запрещено. Не подвергайте свою жизнь опасности! – напоминает начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков. – Несмотря на прохладную погоду, уже есть желающие искупаться, а до открытия зон отдыха делать это нельзя – за данное нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.