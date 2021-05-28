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В Тульской области резко вырос спрос на аренду гаражей и машино-мест

В Тульской области резко вырос спрос на аренду гаражей и машино-мест

Аналитики отмечают, что, судя по результатам первого квартала 2021 года, на этом рынке наблюдался настоящий ажиотаж.

С января по март специалисты «Авито. Недвижимость» зафиксировали повышенный спрос на машино-места со стороны жителей Тульской области. Желающих арендовать место для своего железного коня, по сравнению с прошлым годом, стало вдвое больше, а число автолюбителей, захотевших приобрести парковочное место в собственность, выросло на 40%.

Спрос на гаражи также увеличился – +19% на покупку и +24% на аренду. А вот предложение за спросом не успевает – количество объявлений о продаже машино-мест выросло всего на 8%.

Цены на парковочные места и гаражи увеличились на 8%. Гараж в Тульской области можно купить в среднем за 270 тысяч рублей, парковочное место – за 650. Аренда гаража в среднем обойдется в 4500 рублей в месяц, машино-место можно арендовать за 5000 рублей в месяц.

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вчера, в 22:38 −2
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