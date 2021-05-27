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В июне адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

В июне адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

Обратиться за помощью к юристу сможет любой желающий.

Тульское отделение «Ассоциации юристов России» утвердило график предоставления бесплатных юридических консультаций на июнь. Они пройдут в приёмной правительства Тульской области.

Жителей региона будут консультировать члены Адвокатской палаты Тульской области. Консультации пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 июня, с 15.00 до 18.00.

Требуется предварительная запись по телефону: 30-62-75.

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