В июне адвокаты бесплатно проконсультируют туляков
Обратиться за помощью к юристу сможет любой желающий.
Тульское отделение «Ассоциации юристов России» утвердило график предоставления бесплатных юридических консультаций на июнь. Они пройдут в приёмной правительства Тульской области.
Жителей региона будут консультировать члены Адвокатской палаты Тульской области. Консультации пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 июня, с 15.00 до 18.00.
Требуется предварительная запись по телефону: 30-62-75.
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