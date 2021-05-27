новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: Mazda проехала на красный свет и едва не сбила пешехода
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: Mazda проехала на красный свет и едва не сбила пешехода

Всё произошло утром 27 мая на ул. Октябрьской.

Мы продолжаем публиковать ваши видеоролики, присланные в рубрику «Накажи автохама». Сегодня в центре внимания – водитель белой «Мазды» с госномером Т567ЕТ71.

В четверг, 27 мая, в 6.52 на ул. Октябрьской, рядом с Комсомольским парком водитель кроссовера проигнорировал запрещающий сигнал светофора и едва не сбил пешехода, который пересекал проезжую часть.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: строптивый «мерин» на Рязанке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: строптивый «мерин» на Рязанке
вчера, в 14:51, 35 2009 1
«Накажи автохама»: водитель «Лексуса» возомнил себя «королем дороги»
Дежурная часть
«Накажи автохама»: водитель «Лексуса» возомнил себя «королем дороги»
вчера, в 07:32, 124 3775 20
Односторонее движение по-тульски: раз поехал «против шерсти», буду ехать до конца!
Дежурная часть
Односторонее движение по-тульски: раз поехал «против шерсти», буду ехать до конца!
25 мая, в 17:40, 40 2748 9
«Накажи автохама»: в Кимовске Skoda повернула на перекрестке на красный
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Кимовске Skoda повернула на перекрестке на красный
25 мая, в 08:23, 33 1583 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:42 +1
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохамнарушение ПДДпроезд на запрещающий сигнал светофора
Место
Тулаулица Октябрьская
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В июне адвокаты бесплатно проконсультируют туляков
В июне адвокаты бесплатно проконсультируют туляков
Погода в Туле 28 мая: дождливо и тепло
Погода в Туле 28 мая: дождливо и тепло
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.