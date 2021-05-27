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Тульские госавтоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей
Фото из архива MySlo

Тульские госавтоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей

Рейд под названием «Самый главный пассажир» продлится до 6 июня.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проведут акцию по пресечению нарушений правил перевозки детей. Инспекторы будут проверять наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля и применение ремней безопасности.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: перевозка детей младше 7 лет допускается в автомобиле, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX.

Дети от 7 до 11 лет могут находиться на заднем сидении автомобиля, используя штатные ремни безопасности, а на переднем – исключительно при наличии детских удерживающих устройств.

Удерживающие устройства должны быть установлены согласно прилагаемой к ним инструкции и соответствовать росту и весу ребёнка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф на сумму 3000 рублей.

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