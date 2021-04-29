Урбанисты предложили объединить Тулу, Калугу и Рязань в единый регион

Директор МосТрансПроекта Александр Поляков и доцент кафедры философии и методологии науки МГУ им. М. В. Ломоносова Тарас Вархотов рассказали об альтернативном пути развития российских городов во время презентации их книги «Terra Urbana: города, которые мы п...м». Книга была представлена в Москве 27 апреля.

В своем выступлении Александр Поляков отметил проблему сокращения количества городов в современной России. По его словам, за восемь последних лет наша страна потеряла более 100 городов. При этом города-миллионники продолжают стабильно расти.

В качестве решения данной проблемы авторы книги Александр Поляков и Тарас Вархотов предлагают концепцию синурбий, представляющих собой три средних по численности города, образующих фигуру треугольника и имеющих социальную, транспортную и экономическую связь. При этом время перемещения из одного города в другой на железнодорожном транспорте не должно превышать 1,5 часа. Это позволит добиться наиболее комфортных условий для проживания и работы. В качестве одного из примера синурбий авторы привели Тулу, Калугу и Рязань.

По мнению руководителя проекта «Пробок.нет» Александра Шумского, концепция синурбии является крайне интересной с учетом территориальности и географического положения России. Он отметил большой потенциал данной идеи.

«Россия способна не только являться коридором между какими-то странами и быть просто проводчиком товаров из Китая в Европу либо обратно», — заявил Шумской.

В свою очередь, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев обратил внимание на то, как может меняться психология людей при развитии концепции синурбии.

«Порог непринятия решений в Советское время был 70-80 км, — привел данные эксперт. — Сейчас, когда человек принимает решение не ехать, это приблизительно 150-200 км. При условии синурбии порог непринятия решений будет удаляться на несколько сотен километров».

Жанказиев добавил, что синурбии можно рассматривать как искусственный контраргумент естественному росту урбанизации, однако предложил отказаться от формы треугольника, обратившись и к другим геометрическим формам, которые могут быть не менее подходящими для реализации проектов. По его мнению, три четверти территории России могли бы вписаться в концепцию синурбий.

По словам Тараса Вархотова, синурбии позволят без активного вмешательства в социальный и транспортный ландшафт сформировать конструкцию, в которой люди будут объединены на достаточно большой площади.

«Вместо множества маленьких населенных пунктов с небольшим населением, которое они теряют, у нас появляется относительно единая агломерация с достаточно большим населением, у которого есть спрос, — обратил внимание Вархотов. — В этом смысле она заинтересует любого инвестора, работодателя и продавца. Получается, что возникает некий пространственно-распределенный центр социального притяжения. Туда начинают съезжаться люди из других мест. Возникает конкурентоспособная конструкция с мегаполисами, с другими аналогичными синурбиями».

Примеры синурбий: