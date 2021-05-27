В онлайн-разработку Программы развития включились более 50 тысяч жителей региона

Именно такое количество пользователей проголосовало за предложения земляков на сайте ПРОГРАММА71. РФ.

Ровно месяц прошел со дня запуска нового интерактивного сервиса, благодаря которому у жителей области появилась еще одна удобная возможность внести предложения, инициативы, идеи в Программу развития региона.

С первых дней работы сайта жители всех муниципальных образований включились в эту важную работу. Причем активность проявили как авторы народных предложений, так и посетители сайта, своими лайками поддерживающие ту или иную инициативу и выводящие наиболее популярные предложения в топ.

По данным на 26 мая, свои предложения через электронный сервис представили более 459 человек. Одобрение их идеям выразили свыше 50 тысяч земляков!

Это огромная команда неравнодушных людей, которая интересуется разработкой Программы развития и старается стать ее соавторами.

Наибольшую активность по количеству предложений и их поддержке проявили жители областной столицы. Тула выдала 212 народных инициатив, за которые проголосовали почти 32 тысячи человек! В топ наиболее актуальных предложений вошли вопросы строительства социальных и спортивных объектов, благоустройства городских территорий, здравоохранения и развития транспорта.

На втором месте по активности на сайте — Новомосковск, жители которого выдвинули 54 предложения. Их поддержали более 5300 человек.

Третье место у жителей Богородицкого района, инициативы которых одобрили более 4 тысяч земляков.

Почти 2 тысячи жителей Узловского района проголосовали за предложения своих активистов — от них поступило 15 идей.

8 инициатив, представленных на сайте жителями Заокского района, одобрили более 1900 человек.

Алексинцы выдвинули 46 предложений, за которые проголосовали свыше 1500 жителей.

Более 900 жителей Одоевского района выразили поддержку идеям, которые заявили на сайте программы их земляки.

В Щекинском районе за 9 представленных инициатив муниципального уровня высказались свыше 650 человек.

Почти 500 представителей Киреевского района одобрили предложения активных земляков.

Порядка 350 жителей Суворовского района поддержали предложения, поступившие на сайт программы от их муниципального образования.

Напомним, все предложения проходят предварительную экспертную оценку, чтобы избежать дубляжей, а затем попадают в открытый доступ. На сайте жители могут ознакомиться со всеми предложениями и проголосовать за наиболее важную и полезную, на их взгляд, инициативу.

Прием предложений на сайте планируется вести до 30 мая.

Наиболее актуальные и значимые предложения по результатам обсуждений будут учтены при составлении новой Программы развития региона.