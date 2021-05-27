Новые законы: как изменится жизнь туляков с июня

По информации Государственной Думы.

Новое в «ипотечных каникулах», экзамен по русскому для иностранцев, запрет за вывоз гречки и маркировка продуктов — рассказываем о законах первого месяца лета.

1 июня

Дистанционная идентификация абонентов

Юрлицам и ИП запрещено предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации. Абоненты смогут заключать договор с оператором дистанционно.

Граждане смогут «привязывать» уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи в ЕСИА.

Если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство. Оператор должен прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность.

Закон о просветительской деятельности

Новый закон вводит определение просветительской деятельности, устанавливает, кто может ею заниматься, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции.

Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля установит Правительство.

Маркировка продуктов

Вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Следующий этап — с 1 сентября 2021 года маркировка станет обязательной для молочной продукции остальных категорий сроком годности более 40 дней.

Добровольная маркировка молочных продуктов началась с 20 января этого года.

5 июня

Временный запрет на вывоз гречки

С 5 июня по 31 августа 2021 года вводится временный запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и гречневого зерна обрушенного. Ограничение нужно, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резкого колебания цен.

6 июня

Защита критической информационной инфраструктуры

Новый закон защищает те объекты инфраструктуры, нарушение функционирования которых может привести к выходу из строя объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей связи, к прекращению оказания госуслуг, нанесению ущерба жизни и здоровью людей.

Штрафы за нарушение требований к созданию систем безопасности таких значимых объектов, обеспечению их работы и безопасности составят для должностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Освобождение от медосмотра для некоторых призывников

Медицинское освидетельствование станет необязательным для тех призывников, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья. Это позволит уменьшить количество медосмотров.

При этом освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника.

Информирование о причинах отказа в «ипотечных каникулах»

Кредиторы теперь обязаны объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им «ипотечных каникул». Предполагается, что это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ реструктуризации долга, не таких выгодных для заемщиков.

Напомним, закон об «ипотечных каникулах» защищает граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке на определенный срок, предоставление банком льготного периода по требованию заемщика.

Право сотрудников ФСИН объявлять предостережение

Сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы смогут объявлять подозреваемым, обвиняемым, а также осужденным официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

В случае отказа исполнять предостережение нарушитель будет привлечен к ответственности.

Предостережение — это важная мера профилактического воздействия. Сейчас полномочиями по его вынесению обладают сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ.

7 июня

Ужесточение контроля за международными перевозками

Если при пересечении российской границы иностранным транспортным средством (грузовиком или автобусом) обнаружится, что за ним числятся неуплаченные штрафы, то водителю дадут три часа на их погашение. В противном случае пересечь границу он не сможет.

Новый порядок подтверждения иностранцами владения русским языком

Вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев.

Требования к минимальному уровню знаний иностранцем русского языка, истории России и основ ее законодательства будут дифференцированы в зависимости от цели пребывания в стране.

«Знание русского языка дает новые возможности для самореализации граждан других стран. Это позволяет им получить образование в Российской Федерации, устроиться на работу, ознакомиться с достоянием культурного наследия», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

21 июня

Порядок учета книжных памятников

К книжным памятникам теперь относятся все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, а также иные рукописные книги, печатные издания, документы, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, культурным значением.

Библиотеки смогут проводить экспертизу документов в целях их отнесения к книжным памятникам.

29 июня

Управление залогом

Управляющий залогом при выдаче кредита несколькими кредиторами должен открыть специальный счет, на который поступят деньги от исполнения кредитного соглашения. Это позволит сохранить деньги в случае, если заемщик или управляющий залогом обанкротятся.

Управляющего залогом обяжут вести реестр всех кредиторов, которые входят в залоговый договор, и учитывать основания возникновения их требований.

Порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Новый порядок позволит вносить в ЕГРН уточненные сведения о правообладателях объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в силу закона о госрегистрации прав на недвижимость (ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ).

Закон касается ситуаций, когда документы о правах на ранее учтенные объекты недвижимости не позволяют определить их правообладателя, например в них указаны только фамилия и инициалы, но нет других сведений, позволяющих его идентифицировать.

Поддержка пчеловодства

Новый закон регулирует механизмы господдержки отрасли, борьбы с фальсификатом, вводит защитные механизмы для предотвращения отравления пчел агрохимикатами и пестицидами. Например, теперь сельхозпредприятия обязаны за три дня до проведения обработки земли агрохимикатами оповестить жителей населенных пунктов в радиусе семи километров.