Погода в Туле 31 мая: дождь, ветер и до +16°С

В понедельник, 31 мая, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра, 2 мм за сутки).

Днем преимущественно без осадков; ветер северной четверти 7-12 м/с, температура по области ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.