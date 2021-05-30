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Погода в Туле 31 мая: дождь, ветер и до +16°С

Погода в Туле 31 мая: дождь, ветер и до +16°С

Синоптики обещают пониженное давление.

В понедельник, 31 мая, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра, 2 мм за сутки).

Днем преимущественно без осадков; ветер северной четверти 7-12 м/с, температура по области ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

 
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