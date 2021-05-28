Тулякам предложили полюбить понедельники. Что из этого вышло

Понедельник – день тяжелый. Именно так, согласно опросам в соцсетях, думает большинство россиян.

Наша редакция получила вызов: проверить на собственном опыте, получится ли поменять это правило и полюбить начало недели.

Для этого мы решили прибегнуть к советам Tele2, а заодно протестировать их предложения. Оператор запустил акцию «Понедельники Tele2». До 21 июня в первый рабочий день недели жителям Тульской области доступны подарки и специальные возможности, которые помогут поднять настроение.

Лучший твой подарочек – это когда их сразу три!

Психологи считают: если наполнить день хорошими событиями, то и отношение к нему поменяется. В предвкушении чего-то интересного мы скачали на смартфон приложение «Мой Tele2», нажали на главном экране на кнопку с подарком и попали в раздел «Акции».

Надо сказать, сервис сделан очень удобно: разобраться сможет даже новичок. На экране указаны все доступные предложения с комментарием, что сегодня можно выбрать из них любые три.

Для этого достаточно нажать на картинку с интересующим вариантом, после чего на телефон придет SMS с промокодом. Далее комбинацию необходимо сообщить кассиру или ввести при онлайн-заказе.

Нам предложили промокоды на:

капучино и мороженое в «Макдоналдсе»,

большую пиццу за полцены в «Додо Пицце»,

новинки проката и популярные фильмы кинотеатра Wink в разрешении HD и 4K,

доступ к изучению английского в разговорных клубах школы Skyeng,

скидку 500 или 1000 рублей в зависимости от суммы заказа на шопинг на платформе Lamoda,

скидку 100 рублей на покупки на площадке Aliexpress.

Немного посовещавшись, мы выбрали еду: капучино, мороженое и пиццу. А зрелища, то есть кино, обучение и шопинг, оставим до следующего понедельника.

Почувствуй себя особым гостем

Если честно, перед посещением выбранных кафе ощущалось небольшое волнение. Непривычное, но приятное чувство: прийти и получить что-то бесплатно или за полцены. В «Макдоналдсе» мы предъявили два промокода: на капучино и мороженое, и уже через пару минут, как дорогие гости, пробовали угощение. Настроение улучшилось!

На этом мы не остановились и направились в «Додо Пиццу». На месте нас ждал сюрприз: оказывается, скидку 50% дают не на какую-то определенную пиццу диаметром 35 см, а на любую из ассортимента. Очень интересно. Мы немного поспорили, поскольку выбор был внушительный. Но остановились на варианте, который устроил и мужскую часть редакции, и девушек: пицца карбонара.

В составе бекон, сыры чеддер и пармезан, моцарелла, томаты черри, красный лук, чеснок, соус альфредо и итальянские травы – то, что нужно гурманам. За небольшую сумму мы получили ланч на хорошую компанию и направились в офис.

Выводы

Полюбить понедельники однозначно стоит. Смело рекомендуем сделать это и вам – прямо сегодня, пока еще не закончился день. Ну а если не успели, то поставьте напоминание, чтобы вернуться к вопросу со следующей недели. А там, вероятнее всего, мы с вами увидимся в одних и тех же местах.

Ну что ж, ура понедельникам!