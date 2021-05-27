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Для привитых от COVID-19 туляков продлят бесплатные концерты и спектакли

Для привитых от COVID-19 туляков продлят бесплатные концерты и спектакли

Акция «Без дистанции» проводится в регионе по инициативе губернатора.

С 1 июня в Тульской области будет продлена акция «Без дистанции». Жители региона, прошедшие вакцинацию от COVID-19 по-прежнему смогут бесплатно посещать культурные мероприятия. Для этого достаточно предъявить цифровой сертификат о вакцинации с портала Госуслуг.

В акции участвуют учреждения культуры Тульской области - концертные залы, музеи, театры, экзотариум. Также можно будет посетить все мероприятия театрального фестиваля под открытым небом «Толстой», который пройдет с 24 по 27 июня. Предусмотрены привилегии и на «Дикой мяте» .

Акция «Без дистанции» стартовала 27 марта. За это время было проведено свыше 300 мероприятий, которые бесплатно посетили порядка 2000 человек. Охотнее всего туляки посещали Тульский академический театр драмы, «Историко-краеведческий и художественный музей», ТЮЗ, филармонию, кукольный театр, экзотариум и Городской концертный зал.

Афишу мероприятий, которые можно посетить в рамках акции, смотрите здесь.

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вчера, в 22:41 −5
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Место
Тульская область
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