Для привитых от COVID-19 туляков продлят бесплатные концерты и спектакли

С 1 июня в Тульской области будет продлена акция «Без дистанции». Жители региона, прошедшие вакцинацию от COVID-19 по-прежнему смогут бесплатно посещать культурные мероприятия. Для этого достаточно предъявить цифровой сертификат о вакцинации с портала Госуслуг.

В акции участвуют учреждения культуры Тульской области - концертные залы, музеи, театры, экзотариум. Также можно будет посетить все мероприятия театрального фестиваля под открытым небом «Толстой», который пройдет с 24 по 27 июня. Предусмотрены привилегии и на «Дикой мяте» .

Акция «Без дистанции» стартовала 27 марта. За это время было проведено свыше 300 мероприятий, которые бесплатно посетили порядка 2000 человек. Охотнее всего туляки посещали Тульский академический театр драмы, «Историко-краеведческий и художественный музей», ТЮЗ, филармонию, кукольный театр, экзотариум и Городской концертный зал.