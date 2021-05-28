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В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet

В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Вечером 27 мая на пересечении ул. Пролетарской и ул. Карла Маркса в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, следуя по ул. Пролетарской водитель Chevrolet Aveo перепутала светофоры и выехала на перекресток на запрещающий сигнал. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina, который ехал по ул. Карла Маркса.
 
После удара Lada перевернулась. По информации на момент публикации новости, в ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Осмотрев мужчину, медики приняли решение доставить его в больницу.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet, Фото: 1
В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet, Фото: 2
В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet, Фото: 3
В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet, Фото: 4
В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet, Фото: 5
В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet, Фото: 6
В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
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