В Туле Lada перевернулась после столкновения с Chevrolet

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Вечером 27 мая на пересечении ул. Пролетарской и ул. Карла Маркса в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, следуя по ул. Пролетарской водитель Chevrolet Aveo перепутала светофоры и выехала на перекресток на запрещающий сигнал. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina, который ехал по ул. Карла Маркса.

После удара Lada перевернулась. По информации на момент публикации новости, в ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Осмотрев мужчину, медики приняли решение доставить его в больницу.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.