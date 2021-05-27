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Где в Туле отключат свет 28 мая

Где в Туле отключат свет 28 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пушкинская, 30,
  • ул. Ф. Энгельса, 16,
  • ул. Свободы, 11, 55, 41, 56, 40, 37 к. 1,
  • Л. Толстого, 122,
  • ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4, 34-г,
  • ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 3-17 (нечётн.),
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 2-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн),
  • пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 74, 76, 64/1,
  • ул. Будённого, 85-93 (нечётн.), 101-117 (нечётн.), 99-а, 102, 104, 118-134 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 22-44 (чётн.),
  • ул. Ершова, 43-51 (нечётн.),
  • ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
  • ул. Рогожинская, 223-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
  • ул. Железнодорожная 45, 48,
  • Промышленный пр-д 36, 38,
  • ул. Комсомольская 191 к. 4,
  • ул. Токарева 83.,
  • ул. 2-я Трубная, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Физкультурная, 1-25 (нечётн.), 2-6, 10-а,  12-16 (чётн.),
  • ул. 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11,
  • ул. Болдина, 29, 43, 45, 51-55(нечётн.),
  • ул. Лермонтова, 3-14,
  • ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 36, 38, 62-70 (чётн.),
  • ул. Короленко, 11-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Ш. Руставели, 16-22 (чётн.), 21-а, 21-27 (нечётн.),
  • ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12,
  • ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-8 (чётн.), 12,
  • 3-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 1-7 (нечётн.),
  • ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й и 4-й Горельские проезды,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6,7,
  • Красноармейский пр-т, 25.
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