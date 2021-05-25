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В Ефремове построят дорогу длиной порядка 3 км за 160 млн рублей

В Ефремове построят дорогу длиной порядка 3 км за 160 млн рублей

Деньги будут выделены Фондом развития моногородов.

Наблюдательный совет Фонда развития моногородов РФ принял решение о финансировании строительства дороги в биотехнологическом кластере территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов». Планируется выделить региону свыше 160 млн рублей. 

За эту сумму в Ефремове построят двухполосную дорогу протяженностью более 3 км для организации строительства завода по глубокой переработке зерновых культур. Это позволит привлечь более 1 млрд рублей инвестиций и создать около 100 новых рабочих мест. Компания уже вложила около 600 млн рублей, создано более 50 рабочих мест. 

– На ТОСЭРах в Тульской области созданы привлекательные налоговые условия для инвесторов, но для успешной реализации инвестпроектов необходимо строительство инфраструктуры. Выделение денежных средств Фондом развития моногородов способствует ускоренному развитию ТОСЭРов, а также стимулирует реализацию инвестпроектов в кратчайшие сроки, – отметил губернатор Алексей Дюмин.

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Алексей Дюмин
Место
Тульская областьЕфремов
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