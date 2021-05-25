Жителям Заречья будут раздавать воду: список адресов

На сутки в районе будет отключено холодное водоснабжение.

Сотрудники «Тулагорводоканала» с 8.00 26 мая до 8.00 27 мая будут проводить плановые работы на Обидимском водозаборе для подготовки к осенне-зимнему сезону 2021−2022. За сутки планируется произвести следующие работы:

монтаж затвора Д=1000 мм в машинном зале насосной станции,

замена рассекающей задвижки Д=1000 мм на затвор Д=1000 мм на гребенке в машинном зале насосной станции Обидимо,

устройство выпуска Д=160 мм на трубе Д=630 мм ПНД в районе скв. 23

испытание РУ 10−6 кВ (Упка, Обидимо).

На это время будет прекращена подача холодной воды в Зареченском округе Тулы, в п. Горелки, микрорайоне «Солнечный», п. Октябрьский, п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семеновка, в/ч Хомяково.

На период отсутствия воды будет организована раздача питьевой и технической воды.

Питьевую воду туляки смогут с 9.00 до 20.00 получить в киосках «Ключ здоровья» по адресам:

ул. Пузакова, д. 74,

ул. Демидовская, д. 74.

Автоцистерна с питьевой водой будет также стоять на пересечении улиц Карпова и Кобзева в Октябрьском посёлке.

Раздача технической воды из пожарных автомобилей будет производиться в то же время в пос. Рождественский (ул. 40 лет Октября, д. 1) и на разворотном кольце в пос. Горелки.