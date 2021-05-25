В Туле осудят воришек, похитивших с поезда 1,5 тонны металлолома

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула

Следственным отделением ЛО МВД на станции «Тула» направлено в суд уголовное дело о попытке хищения 1,5 тонн металлолома из грузового парка «Узловая-1» Московской железной дороги.

33-летний житель Тульской области вместе с 30-летним подельником проникли на территорию грузового парка и залезли на полувагон, в котором хранился готовый к перевозке металлолом. Дождавшись, когда состав начнёт движение, мужчины начали сбрасывать на железнодорожную насыпь отрезки труб, листы металла, уголки и швеллера – почти 1500 кг лома.

Затем сообщники спрыгнули с состава и стали собирать металл в кузов своей «буханки», припаркованной неподалёку. Злоумышленники планировали сдать добычу в пункт приёма, но были задержаны полицейскими. Ранее судимые подельники готовятся вновь предстать перед судом. Они находятся под подпиской о невыезде.