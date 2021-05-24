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В Новомосковске осудят малолетнего «нациста»

В Новомосковске осудят малолетнего «нациста»

17-летний подросток вместе с 13-летним другом в начале мая напал на 16-летнего социалиста.

В Новомосковске следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении подростка.  17-летний юноша обвиняются в хулиганстве.

Напомним, 6 мая на территории Новомосковского института РХТУ на 16-летнего жителя Новомосковска и его 17-летнего друга напали молодые люди, придерживающиеся ультраправой идеологии.

– Недавно в соцсети мне написала девочка, у нас сложилось общение, и я шел на встречу с ней. За компанию позвал с собой друга, – рассказал Myslo 16-летний Ярослав. – На территории института, в березовой роще, нас встретили восемь человек, которые принялись оскорблять меня – кричать про мою сережку в ухе, цвет волос и про то, что мне нужно ответить за мои политические взгляды (я считаю себя социалистом). Зиговали, угрожали нам, отрезали у меня клок волос и снимали всё на видео. Однако потом они пропустили нас к предполагаемому месту встречи с девочкой, но там нас ждали двое парней – один в балаклаве, а второй – в медицинской маске и в накинутом на голову капюшоне.

Несовершеннолетние, поджидавшие Ярослава и его друга, сразу же перешли к оскорблениям, а когда заметили, что их снимают на видео, распылили баллончик в парней, после чего ретировались. 

После нападения Ярослав написал заявление в полицию, материалы дела были переданы в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Отметим, что 13-летний подельник обвиняемого, вероятнее всего, избежит какого-либо наказания, так как не достиг возраста уголовной ответственности. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:40 +4
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