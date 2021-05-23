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Дачников предупредили о петрушке кудрявой: выращивать как зелень можно, а на семена – нет

Дачников предупредили о петрушке кудрявой: выращивать как зелень можно, а на семена – нет

Юрист разъяснил этот запрет.

Выращивать и использовать в пищу зелень петрушки кудрявой можно и это законно, а вот ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и попадают под запрет.

По словам правозащитника и адвоката Евгения Корчаго, в список запрещенных растений включили именно семена петрушки кудрявой, поскольку из них «можно приготовить опасное для здоровья человека масло».

Агентство «Прайм», цитируя юриста, отмечает, что за выращивание семян с целью получения наркотического масла, при условии, что это будет доказано, грозит уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ: штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Кроме того, возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. Карчаго подчеркнул, что не исключено ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Если не использовать семена кудрявой петрушки подобным образом, то дачникам не стоит бояться выращивать ее на своем участке, заключил адвокат.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:19 −4
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