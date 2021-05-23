Дачников предупредили о петрушке кудрявой: выращивать как зелень можно, а на семена – нет

Выращивать и использовать в пищу зелень петрушки кудрявой можно и это законно, а вот ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и попадают под запрет.

По словам правозащитника и адвоката Евгения Корчаго, в список запрещенных растений включили именно семена петрушки кудрявой, поскольку из них «можно приготовить опасное для здоровья человека масло».