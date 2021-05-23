Дачников предупредили о петрушке кудрявой: выращивать как зелень можно, а на семена – нет

Агентство «Прайм», цитируя юриста, отмечает, что за выращивание семян с целью получения наркотического масла, при условии, что это будет доказано, грозит уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ: штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Кроме того, возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. Карчаго подчеркнул, что не исключено ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Если не использовать семена кудрявой петрушки подобным образом, то дачникам не стоит бояться выращивать ее на своем участке, заключил адвокат.