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В Тульской области под колесами поезда погибла пенсионерка

В Тульской области под колесами поезда погибла пенсионерка

Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Трагедия случилась сегодня около 11 часов утра на перегоне Хомяково-Тула.

Как сообщили очевидцы, пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном для этого месте. Машинист поезда «Москва-Курск» подавала звуковые сигналы, но женщина не реагировала. Экстренное торможение тоже не помогло. От полученных травм пенсионерка скончалась. 

В линейном отделе МВД России на станции Тула данный факт подтвердили и уточнили, что погибшей было 83 года.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:04 0
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Место
Тульская область

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