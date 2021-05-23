В Тульской области под колесами поезда погибла пенсионерка

Трагедия случилась сегодня около 11 часов утра на перегоне Хомяково-Тула.

Как сообщили очевидцы, пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном для этого месте. Машинист поезда «Москва-Курск» подавала звуковые сигналы, но женщина не реагировала. Экстренное торможение тоже не помогло. От полученных травм пенсионерка скончалась.

В линейном отделе МВД России на станции Тула данный факт подтвердили и уточнили, что погибшей было 83 года.