В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова

фото пресс-службы правительства Тульской области.

В номинации «Лучший фильм» победила картина «Зоя». Приз режиссерам фильма Максиму Бриусу и Леониду Пляскину вручила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.



Лучшим режиссерским дебютом стал фильм «Чжан Чжидун». Приз в этой номинации вручила заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова.



«Золотой меч» за лучшую женскую роль в фильме «Зоя» получила актриса Московского академического театра им. Вл. Маяковского Анастасия Мишина.



Награда за лучшую мужскую роль досталась Александру Бартману за роль главного врача психиатрической больницы Наума Балабана в фильме «Клятва».



Обладателем приза за лучшую мужскую роль второго плана стал австрийский актер Вольфганг Черни за роль солдата вермахта в фильме «Красный призрак».



«Золотой меч» за лучшую режиссуру присужден фильму «Клятва» Романа Нестеренко.



Приз «За лучший сценарий» получил автор фильма «На дальних рубежах» Борис Фрумин.

В номинации «Лучший дебют» победил фильм Алексея Козлова «Ополченочка».



В программе документального кино лучшей стала картина Петра Корягина «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!».



Лучшим телевизионным художественным фильмом стал сериал «Алекс Лютый».



Приз Российского союза ветеранов завоевал фильм режиссера Ивана Твердовского «Конференция».



Фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова прошел в Тульской области уже в седьмой раз. За шесть дней жители региона посмотрели 60 фильмов.