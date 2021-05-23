новости
новости
Регистрация
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова
фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова

Они были объявлены 22 мая на церемонии закрытия фестиваля.

В номинации «Лучший фильм» победила картина «Зоя». Приз режиссерам фильма Максиму Бриусу и Леониду Пляскину вручила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Лучшим режиссерским дебютом стал фильм «Чжан Чжидун». Приз в этой номинации вручила заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова.

«Золотой меч» за лучшую женскую роль в фильме «Зоя» получила актриса Московского академического театра им. Вл. Маяковского Анастасия Мишина.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Александру Бартману за роль главного врача психиатрической больницы Наума Балабана в фильме «Клятва».

Обладателем приза за лучшую мужскую роль второго плана стал австрийский актер Вольфганг Черни за роль солдата вермахта в фильме «Красный призрак».

«Золотой меч» за лучшую режиссуру присужден фильму «Клятва» Романа Нестеренко.

Приз «За лучший сценарий» получил автор фильма «На дальних рубежах» Борис Фрумин.

В номинации «Лучший дебют» победил фильм Алексея Козлова «Ополченочка».

В программе документального кино лучшей стала картина Петра Корягина «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!».

Лучшим телевизионным художественным фильмом стал сериал «Алекс Лютый».

Приз Российского союза ветеранов завоевал фильм режиссера Ивана Твердовского «Конференция».

Фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова прошел в Тульской области уже в седьмой раз. За шесть дней жители региона посмотрели 60 фильмов.

Галерея
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 1
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 2
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 3
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 4
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 5
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 6
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 7
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 8
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 9
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 10
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 11
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, Фото: 12
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:23 +2
Другие статьи по темам
Событие
церемония закрытияфестиваль военного кинофестиваль Озерова
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дачников предупредили о петрушке кудрявой: выращивать как зелень можно, а на семена – нет
Дачников предупредили о петрушке кудрявой: выращивать как зелень можно, а на семена – нет
В Донском сын украл у отца стиральную машину, электродуховку и посуду
В Донском сын украл у отца стиральную машину, электродуховку и посуду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.