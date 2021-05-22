Последний звонок-2021 в Туле: фоторепортаж Myslo

22 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил выпускников Центра образования №58 с праздником последнего звонка.

- Вы прошли большой путь, получили ценные знания, обрели друзей. Стали взрослее. Последний звонок - это хороший повод сказать слова благодарности вашим учителям и родителям, которые на протяжении этих долгих лет были рядом с вами, вкладывали в вас свою душу и сердце. Вы сейчас находитесь на интересном, но вместе с тем сложном и очень насыщенном этапе. Я хочу пожелать вам быть дерзкими, успешными, не бояться трудностей, ставить перед собой сложные задачи и добиваться успехов! И, как бы не сложилась ваша судьба, где бы вы ни оказались, какую бы профессию ни выбрали - знайте, что на малой родине вас ждут всегда. Тула и область с каждым годом преображаются. Мы будем и дальше делать все для того, чтобы здесь было комфортно, уютно и безопасно, - обратился к ребятам глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил учителей и родителей за воспитание детей. Затем для выпускников и гостей состоялся праздничный концерт.