«Покоряйте вершины и ничего не бойтесь»: Алексей Дюмин пообщался с участниками форума «Территория смыслов»

В Тульской области прошел региональный этап Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Более 200 активистов, представителей детских и молодежных объединений и молодых специалистов собрались на республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» в Алексине.

В программе форума - встречи с успешными спикерами, мастер-классы и образовательные занятия, на которых ребята осваивали и развивали навыки управления, работы в команде, проектной деятельности, а также поиска решения актуальных задач.

Полученные знания участники форума применили на практике. Из всех собравшихся организовали 15 команд, каждая из которых должна была представить свой проект, направленный на то, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Тульской области.

Поприветствовать всех участников и пообщаться с командой-победителем приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Я хочу, чтобы все идеи и проекты, которые вы здесь представили, были поддержаны. У вас на форуме были встречи с успешными людьми, надеюсь, общение с ними вам помогло, подарило новые компетенции. Общение с успешными людьми – это путь к успеху, дополнительная мотивация и пример того, что жить стереотипами не всегда правильно. Я желаю вам ломать стереотипы и идти своей дорогой. Не надо думать: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Надо идти в гору, набивать шишки, спотыкаться, идти, падать, вставать и снова идти. Кто знает, может, на этой горе как раз и есть начало вашего пути к успеху и ключ к победе. Если там этого нет, спускайтесь и взбирайтесь на новую вершину. Ничего не бойтесь, ставьте себе цели и будьте успешны. Начните менять этот мир с себя. Успехов вам!

Также глава региона пообщался с командой, чей проект по привлечению молодежи в Тульскую область победил в конкурсе.

Диана Ахунджанова:

– Мы провели исследование и поняли: ребятам мешает то, что в регионе нет единого источника информации для молодежи, есть конкуренция среди специалистов и страх. Мы предлагаем создать большую информационную экосистему, где информация будет предназначаться для молодежи и про молодежь.

Одним из важных рубрик инфопортала участники «Территории смыслов» предлагают сделать раздел о добровольчестве.

Анна Бабкина:

– Мы хотим донести информацию о том, как можно стать волонтером, как можно помочь. Многие сейчас об этом не знают. При этом я сама занимаюсь медицинским волонтерством, и вижу, что студентам это интересно. Доказательство тому - акция #МЫВМЕСТЕ. Желание быть полезными есть не только у туляков, но и у иностранных студентов. Для них нужно сделать максимально понятную регистрацию, подробно объяснить правила. Так мы сможем привлечь много людей. Это полезно и самим волонтерам и тем, кому они смогут помочь.

Любовь Логунова:

- Нас объединили в команды с незнакомыми ранее людьми, я переживала, что будет сложно контактировать с участниками. Но здесь такая обстановка, что мы все сблизились. Нам интересно общаться друг с другом, с модераторами и гостями. Узнали много нового и получили море впечатлений!

Алексей Дюмин поздравил ребят с победой на форуме. Он отметил, что проделана большая работа и, несмотря на жёсткую конкуренцию, командам удалось защитить свои идеи перед строгим жюри.

Губернатор поручил министру молодёжной политики региона Алексею Давлетшину оказать поддержку в реализации проектов, победивших на форуме.