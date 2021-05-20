Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 54 новых случая и 5 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
За последние сутки коронавирус выявлен у 54 жителей Тульской области, 50 человек выздоровели, 5– скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 38 539 жителей региона, 37 082 из них вылечились от вируса, 1976 пациентов скончались.
Ситуация в российских регионах следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 974 908 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксирован 117 361 летальный исход, выздоровели 4 591 770 человек.
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