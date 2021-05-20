И отмечать его ежегодно в третье воскресенье октября.

В Тульской области предложили праздновать День отца. Соответствующее предложение в облдуму направила уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова.

– Проект закона Тульской области «Об установлении в Тульской области Дня отца» разработан в целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе, — говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта предложил отмечать этот праздник ежегодно в третье воскресенье октября.

В документе отмечается, что День отца учрежден уже в 26 субъектах Российской Федерации и имеет официальный статус в Вологодской, Волгоградской, Архангельской, Ульяновской, Курской, Липецкой, Ивановской, Ярославской и других областях.

Ознакомившись с документом, комитет по вопросам собственности и земельным отношениям решил рекомендовать Тульской облдуме принять проект в первом чтении.