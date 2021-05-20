В Туле начата процедура ликвидации комитета ЗАГС

Ликвидация комитета ЗАГС администрации Тулы проводится в рамках реорганизации многоуровневой структуры ведомства и создания централизованной региональной системы.

По-новому органы ЗАГС заработают с 1 июля 2021 года. Юридические и организационные мероприятия же, связанные с ликвидацией комитета, комиссия должна завершить до 29 октября.

Напомним, об изменениях рассказала 7 апреля на пресс-конференции председатель Комитета Тульской области по делам ЗАГС и организации деятельности мировых судей Татьяна Абросимова. Она отметила, что после реорганизации во всех муниципальных образованиях останется возможность получения всех услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Председатель комитета добавила, что централизованная система управления предоставит возможность экстерриториального оказания государственных услуг гражданам на основе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. То есть каждый житель области сможет получить услуги ЗАГС независимо от места регистрации.

«Такая структура даст возможность проводить единую кадровую политику, упростит перемещение сотрудников, а также позволит повысить эффективность управления и оптимизировать бюджетные расходы», – сказала Татьяна Абросимова.