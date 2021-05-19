В Туле состоялась интерактивная игра для школьников «Твой старт – твой вызов»

В ней приняли участие победители Всероссийской олимпиады по ментальной арифметике и региональная команда Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Интерактивная игра для школьников «Твой старт – твой вызов» состоялась 18 мая в Туле. Она проходила в формате квеста.

Главные цели игры – популяризация Всероссийского конкурса «Большая перемена», обеспечение преемственности, развитие школьного наставничества.

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители конкурса могут выиграть путевки в «Артек», денежные сертификаты на оплату обучения в вузе и дополнительного образования, получить баллы к портфолио достижений, а педагоги, подготовившие финалистов, – пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

Актуальная информация публикуется в группах «ВКонтакте» «Большая перемена» и «Большая Перемена» | Тульская Область. Там проходят челленджи, конкурсы, онлайн-трансляции.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что второй сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал в Тульской области 27 марта 2021 года. В этом году география участников существенно расширена. К участию приглашают учеников 5-х – 10-х классов и студентов средних профессиональных образовательных организаций.

С 2021 года конкурс «Большая перемена» относится к олимпиадам первого уровня и за успешное участие в конкурсе ребята могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

– Конкурс дает возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях, – отметила министр. – «Большая перемена» – это не просто самый большой конкурс в нашей стране. Это конкурс, где главное – дети, где ребята могут продемонстрировать свои таланты, проявить умение принимать решение и делать выбор.

Накануне состоялась встреча участников региональной команды «Большая перемена» Тульской области с победителями Всероссийского конкурса по ментальной арифметике и школьниками Тулы.

В игровой форме ребята поделились опытом, обменялись впечатлениями, определили для себя дальнейшие траектории развития, чтобы не бояться сделать шаг навстречу своей мечте.