Фото читателя.
В Туле машины «плывут» по затопленной после дождей ул. Новомосковской: видео
Очевидица засняла последствия непогоды.
В Туле после дождей затопило улицу Новомосковскую. Об этом в редакцию Myslo сообщила читательница. По ее словам, «море» раскинулось на повороте в Юго-Восточный микрорайон.
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