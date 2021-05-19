В Туле машины «плывут» по затопленной после дождей ул. Новомосковской: видео

Фото читателя.

В Туле после дождей затопило улицу Новомосковскую. Об этом в редакцию Myslo сообщила читательница. По ее словам, «море» раскинулось на повороте в Юго-Восточный микрорайон.

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