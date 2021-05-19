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Какие дома Тулы будут обесточены 20 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 20 мая

Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» отключат свет по следующим адресам:

  • ул. Мопра, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. К. Либкнехта, 42-52 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 14, 16, 17, 19, 15,
  • ул. Жореса,
  • ул. Р. Зорге, 13, 25, 19, 15 к.2, 19-б, 19-а,
  • ул. Кутузова, 20-а, 20-б, 22-а, 22, 24, 20, 18, 20-в,
  • ул. Шухова,18, 20, 22, 24, 24 к.3, 20-а, 24 к. 2, 28-а, 26-а, 22-а, 24-а, 16,
  • ул. Немцова, 15, 15-а, 17, 17-а, 19, 21,
  • ул. Песчаная, 1-47 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. 3 -я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
  • 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.),
  • 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
  • ул. Песчаная, 1-18,
  • ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
  • пр-д Верхний,
  • ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
  • пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • Бухоновский пер. 3, 5, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23, 8,
  • пр. Ленина, 29, 21, 25, 27, 31,
  • ул. Октябрьская, 69, 79, 85, 83, 81-б, 81-а, 81,
  • ул. Галкина, 32, 34,
  • п. Михалково: ул. Окская,
  • ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
  • ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.),
  • ул. Карбышева, 2-16 (чётн.),
  • пер. Калужский, 1-а, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а,
  • ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
  • пер. Колхозный, 1-а, 1-15,
  • п. Скуратово: Скуратовский м-р, 8, 8-а, 3, 7, 9,
  • п. Л. Толстого, ул. Чкалова, 1-20,
  • пр-д Центральный, 2-18 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • пр-д Парковый, 1-15,
  • пр-д Красноглазевский, 4, 6, 8,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 10-17,
  • ул. Шоссейная, 1-в.
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