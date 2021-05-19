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Вырастить и продать: у кого из тульских аграриев самая большая зарплата

Вырастить и продать: у кого из тульских аграриев самая большая зарплата

С начала года по апрель в Тульской области для аграриев было открыто более 500 вакансий.

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала состояние рынка труда в отрасли «Производство, сельское хозяйство» в Тульской области.

С начала года и по апрель включительно в Тульской области было открыто более 500 вакансий для специалистов этой сферы – на 18% больше, чем в прошлом году. А вот соискателей не так много – по данным hh.ru, на одну вакансию приходится 0,7 резюме.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях за последний год – 38 900 рублей, средняя ожидаемая – 50 000 рублей. Самые востребованные специалисты в аграрной отрасли – агрономы и менеджеры по продажам. Им работодатели готовы предложить 50 000 рублей в месяц. Ветеринарам платят в среднем 40 000 рублей, а рабочим и кладовщикам – 30 000.

Помимо наличия профильного образования в списке обязательных требований для кандидатов – умение работать с компьютером, а для специалистов по продажам – вести переговоры. Также работодатели ценят умение работать в команде, грамотную речь, организаторские способности и желание учиться.

Половина сотрудников в сельскохозяйственной сфере (52%) – это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Каждому пятому кандидату – больше 45 лет, каждому десятому – от 18 до 24 лет. Средняя продолжительность работы на одном месте – около четырех лет.

 

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