«Накажи автохама»: на Веневском шоссе замечен дерзкий Renault Logan
Водитель легковушки проехался по встречной полосе и проигнорировал красный сигнал светофора.
Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. Сегодня в центре внимания дерзкий водитель Renault Logan с госномером Т285КХ71.
По словам автора видео, 17 мая примерно в 18.00 этот индивид дважды нарушил ПДД на Веневском шоссе, у пересечения с ул. Парковой, – он проехался по встречной полосе и не стал останавливаться на красный.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.