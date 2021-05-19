новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: на Веневском шоссе замечен дерзкий Renault Logan
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: на Веневском шоссе замечен дерзкий Renault Logan

Водитель легковушки проехался по встречной полосе и проигнорировал красный сигнал светофора.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. Сегодня в центре внимания дерзкий водитель Renault Logan с госномером Т285КХ71.

По словам автора видео, 17 мая примерно в 18.00 этот индивид дважды нарушил ПДД на Веневском шоссе, у пересечения с ул. Парковой, – он проехался по встречной полосе и не стал останавливаться на красный.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: правила парковки в Туле весьма условны!
Дежурная часть
«Накажи автохама»: правила парковки в Туле весьма условны!
вчера, в 17:23, 60 1662 9
«Сам едет, а из люка девушка торчит!»: опасная езда в Новомосковске попала на видео
Дежурная часть
«Сам едет, а из люка девушка торчит!»: опасная езда в Новомосковске попала на видео
вчера, в 14:05, 50 2815 4
Так возят пассажиров в Туле: на красный без всяких заморочек
Дежурная часть
Так возят пассажиров в Туле: на красный без всяких заморочек
вчера, в 10:15, 25 2910 4
«Накажи автохама»: в Туле Lexus прикинулся пешеходом
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Туле Lexus прикинулся пешеходом
17 мая, в 12:05, 98 2628 5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохамнарушение ПДДпроезд на красный светезда по встречной полосе
Место
ТулаВеневское шоссе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 20 мая
Какие дома Тулы будут обесточены 20 мая
Трогали за руки и раздавали болельщикам футболки: «Арсенал» оштрафовали на 100 тыс. рублей
Трогали за руки и раздавали болельщикам футболки: «Арсенал» оштрафовали на 100 тыс. рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.