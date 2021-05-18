Погода в Туле 19 мая: похолодание и небольшие осадки

В среду в регион будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь с грозой (до 1 мм за сутки). Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе – до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +13 до +18 градусов, днем – от +20 до +25. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.