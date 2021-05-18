новости
новости
Регистрация
В тульском УМВД обсудили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В тульском УМВД обсудили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

Начальник регионального управления ведомства Сергей Галкин встретился с представителями Общественной палаты и Минпросвещения.

Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин встретился с членом Общественной палаты Российской Федерации, директором Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Натальей Агре, начальником отдела развития системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Ильнуром Хабибулиным.

Они прибыли в Тулу с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с условиями функционирования Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тульской области, а также с порядком содержания в нем несовершеннолетних.

Сергей Галкин, Наталья Агре и Ильнур Хабибулин обсудили актуальные вопросы, касающиеся эффективности существующего на сегодняшний день формата деятельности Центра, поговорили о возможности расширения категорий несовершеннолетних, подлежащих помещению в ЦВСНП. Участники встречи выразили общую уверенность в необходимости разработки стратегии и внедрения новых современных программ воспитания молодежи и детей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 22:34 +1
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областипрофилактика правонарушенийрабочий визитвстречапреступность среди несовершеннолетних
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 19 мая
Где в Туле не будет света 19 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.