В тульском УМВД обсудили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин встретился с членом Общественной палаты Российской Федерации, директором Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Натальей Агре, начальником отдела развития системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Ильнуром Хабибулиным.

Они прибыли в Тулу с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с условиями функционирования Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тульской области, а также с порядком содержания в нем несовершеннолетних.

Сергей Галкин, Наталья Агре и Ильнур Хабибулин обсудили актуальные вопросы, касающиеся эффективности существующего на сегодняшний день формата деятельности Центра, поговорили о возможности расширения категорий несовершеннолетних, подлежащих помещению в ЦВСНП. Участники встречи выразили общую уверенность в необходимости разработки стратегии и внедрения новых современных программ воспитания молодежи и детей.