Тулякам расскажут, как предотвратить онкозаболевания органов пищеварения
Прямая трансляция с участием врача-гастроэнтеролога пройдёт 19 мая.
Очередной эфир из цикла «Отвечают врачи» будет посвящён профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний пищеварительной системы.
Он состоится 19 мая в 13.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте». С пользователями будет общаться врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра Тульской областной больницы Людмила Надгириева.
Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.
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