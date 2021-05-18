Тулякам расскажут, как предотвратить онкозаболевания органов пищеварения

Очередной эфир из цикла «Отвечают врачи» будет посвящён профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний пищеварительной системы.

Он состоится 19 мая в 13.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте». С пользователями будет общаться врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра Тульской областной больницы Людмила Надгириева.

Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.