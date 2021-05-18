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Около четверти ломбардов Тульской области могут закрыться к середине лета

Около четверти ломбардов Тульской области могут закрыться к середине лета

Они не прошли проверку Банка России и, согласно новым правилам, пока не допущены к работе.

Из 39 ломбардов, зарегистрированных на территории Тульской области, 30 прошли проверку Центробанка и допущены на финансовый рынок по новым правилам. Остальные продолжают работу только по старым договорам, при этом сроки исполнения обязательств по ним изменять нельзя.

В этом году для ломбардов изменился порядок доступа на финансовый рынок – теперь работающие и собирающиеся получить такой статус организации должны направить в Банк России соответствующие документы. Если до 9 июля этого не произойдёт, организация утратит свой статус.

– Новые правила работы направлены на повышение защиты интересов граждан и пресечение недобросовестных практик на финансовом рынке. Потребителям будет проще отличить легальную организацию от мошенников, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Перечень легальных ломбардов можно найти на сайте регулятора.

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