Депутаты областной Думы выступают за развитие муниципальных музеев

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы.

Экскурсовод Дубенского районного краеведческого музея Татьяна Титова любит свою работу за возможность общения с людьми и постоянно узнавать что-то новое. Не отдыхает она, как и тысячи других музейщиков, и в свой профессиональный праздник – Международный день музеев.

Но в напряженном графике экскурсий сегодня нашлось время и для поздравлений от депутатов Тульской областной Думы.

Перспективы муниципальных музеев и туристических маршрутов в нашей области депутаты, сотрудники регионального министерства культуры и комитета по развитию туризма, представители музейного сообщества и местной администрации обсуждали сегодня в одном из самых красивых мест Дубенского района – в усадьбе Мосоловых.

Перед тем как за круглым столом говорить о проблемах и задачах развития отрасли, депутаты ознакомились с работой дубенских музеев. Началась рабочая поездка с села Лужное, где есть уникальный музей, посвященный уроженцу здешних мест капитану-командору Алексею Чирикову.

– Очень примечательный был человек. К сожалению, не так много людей о нем знают, а ведь именно он, по сути, открыл Аляску и северо-западное побережье Америки, – рассказывает депутат облдумы Дмитрий Афоничев. Дубенский район – территория его избирательного округа, и потому он с особым вниманием относится к этим местам. – Горжусь таким земляком. То, что мы видим в музее, собрано буквально по крупицам. Большую помощь в формировании экспозиции оказывали морские командиры. Для жителей Тульской области и, в первую очередь, Дубенского района такие музеи, конечно, очень важны. Мы должны знать своих великих земляков и гордиться ими. Кто знает, может быть, кого-то из сегодняшних подростков вдохновит пример Алексея Чирикова и он тоже решит стать моряком.

А еще, считает Дмитрий Афоничев, развитие музея – важная составляющая развития села. Ведь это не просто точка притяжения для туристов, это очень важное место, прежде всего, для местных жителей. Он может быть и просветительским центром, и местом для увлекательного досуга. К примеру, сегодня депутатам показали мастер-класс по вязанию морских узлов. Освоили несколько классических видов – «Прямой», «Фламандский», «Восьмерка», «Плоский».

– Думаю, это замечательный интерактив для туристов, который позволит более глубоко проникнуться историей морских открытий, заинтересоваться личностью Алексея Чирикова, – говорит депутат Илья Киндеев. – Считаю также, что мы обязаны направлять силы на то, чтобы всё, что связано с историей нашей малой родины, нашими замечательными земляками, набирало популярность. Важно повышать интерес к этой теме не только старшего поколения, но и детей, ведь это даст им отличный пример, чтобы они росли с правильным понимаем мира.

Таких примеров в Дубенском районе немало. В краеведческом музее целый зал посвящен землякам, которые своими достижениями в культуре, спорте, промышленности и других сферах прославили Дубну. В этом году ко Дню Победы здесь полностью отремонтировали зал Воинской славы, экспозиция которого знакомит с подвигами дубенцев на фронте и в тылу. Многие мемориальные предметы, по словам директора музея Тамары Тищенко, приносили сами жители.

Завершающий пункт программы Дня музеев – новая «жемчужина» Дубенского района – промышленная усадьбы дворян Мосоловых. Он открылся в 2020 году в рамках программы празднования 500-летия Тульской кремля и Большой Засечной черты и уже стал одним из популярных туристических объектов не только для жителей нашей области, но и гостей из других регионов.

Как отметила депутат, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, этот музей интересен разным категориям посетителей. Тем более что здесь можно также остановиться в гостинице, прогуляться по парку. Развитие музея в комплексе – это здорово.

Она также напомнила о широких возможностях реализации культурных проектов, к примеру, благодаря федеральной программе создания комфортной городской среды. Дубна вполне может претендовать на участие в нем со своим проектом благоустройства набережной.

Уже подписан и Указ Президента России о создании фонда культурных инициатив, о котором Владимир Путин объявил в своем Послании Федеральному Собранию.

– Надеюсь, что мы скоро получим положение об этих грантах, обязательно будем участвовать, но я хотела бы обратиться к своим коллегам-музейщикам. Много внимания уделяется поддержке культуры и на федеральном уровне, и нашим губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым, но и мы с вами должны быть активными и инициативными. От нас зависит, придут ли в музей посетители, – сказала Екатерина Александровна. – Необходимо придумывать новые формы работы, экскурсии, квесты. Да, классический музей – место сохранения, но это и место развития.

– Этот музей – замечательное, живописное место, – поделился впечатлениями депутат Сергей Гребенщиков. – Экскурсоводы с душой рассказывают о каждом экспонате, об истории. Надеюсь, что здесь будет больше интересных программ появляться. Это необходимо. Область должна развиваться не только за счет таких известных брендов, как пряники, самовары и оружие, наш красивый край должны увидеть как можно больше людей.

– В своем Послании жителям области губернатор говорил о том, что комфортно жить на территории региона должно быть везде, не только в Туле, но и в малых городах и селах. И, конечно, эти территории должны стать привлекательными для туристов. Поэтому нас как депутатов интересуют сегодня не только узкие вопросы развития музеев, но и то, как «работают» бюджетные средства: муниципальные, региональные, федеральные, – говорит депутат облдумы Галина Алешина. – Ежегодно Дубенскому району выделяется порядка 300 миллионов рублей из областного бюджета.

Существенные средства на благоустройство были получены в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Важно и то, что район привлекает средства спонсоров. Из 165 миллионов рублей, вложенных в реконструкцию усадьбы Мосоловых, 40 миллионов – внебюджетные средства. Центральная площадь Дубны благоустроена по проекту «Народный бюджет». Но еще есть над чем работать. Культурные объекты, музеи не существуют сами по себе. Нужна инфраструктура, дороги, удобная навигация, тогда они смогут стать настоящими точками притяжения. А мы заинтересованы в том, чтобы комфортно и с интересом по нашей области могли путешествовать и приезжие из других регионов, и, конечно, наши земляки, в том числе пожилые граждане. Для них нужны особые условия.

«Хотите понять Россию – начните с Тулы», – сказал в своем Послании Алексей Дюмин. Такие замечательные уголки нашего края, как Дубенский район, – отличное подтверждение слов главы региона. Здесь интересно побывать и сюда обязательно захочется вернуться.