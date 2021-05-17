Светофор за водителей не отвечает: ответ администрации Тулы народному журналисту Myslo

Фото Светланы Тульской.

Специалисты Управления по транспорту и дорожному хозяйству рассказали о работе зареченского светофора.

В блоге «Народный журналист» на Myslo недавно вышел пост Светланы Тульской «Про умные светофоры в Туле: зеленый — не всегда безопасный?».

– Перекресток улиц Октябрьской и Пузакова. Слишком густонаселенное место и слишком оживленное дорожное движение, — пишет Светлана. — Обратите внимание на протяженность от светофора (красная стрелка) до пешеходного перехода (зеленая стрелка).

Расстояние от светофора для автомобилей до пешеходного перехода у остановки – около 70 метров. Преодолеть это расстояние на автомобиле можно за 3-7 секунд. А теперь представьте, что не все водители останавливаются на мигающий зеленый или желтый.

В тот момент, когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов, автомобили завершают свой маневр и покидают перекресток. Таким образом, пешеходы начинают переходить дорогу на зеленый сигнал, но рискуют попасть под колеса. Ситуация осложняется тем, что обычно обзор закрыт подъехавшими к остановке автолайнами.

Знающие люди проходят это место с осторожностью, чего нельзя сказать о пожилых людях и детях, убежденных в своей правоте: если идем на зеленый — значит мы правы. Но, к сожалению, не всегда живы…

Мы попросили администрацию Тулы прокомментировать наблюдение нашего народного журналиста. И вот что ответили в Управлении транспорта и дорожного хозяйства:

– Вопрос, освещенный в статье, не имеет прямого отношения к организации дорожного движения, а в большей части относится к вопросу контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения.

Согласно информации, в статье «А теперь представьте, что не все водители останавливаются на мигающий зеленый или желтый», участники дорожного движения (водители) зачастую несвоевременно прекращают движение, в связи с чем происходит движение на запрещающий сигнал светофорного регулирования.

Одновременно с этим на рассматриваемом пересечении (ул. Октябрьская/Пузакова) переход сигналов светофорного регулирования с «зеленый-транспорт» к «зеленый-пешеход» происходит с задержкой, длительность которой в настоящее время увеличена до 4 секунд.

Данная мера призвана не допустить случаи наездов на пешеходов даже при условии движения водителей на переходный режим «желтый-красный».