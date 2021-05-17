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Показать собаку во всей красе: в Туле прошел V чемпионат по хендлингу
Авторы: студенты Яна Замчалова и Илья Ходаковский (фото).

Показать собаку во всей красе: в Туле прошел V чемпионат по хендлингу

16 мая прошел ежегодный чемпионат по хендлингу — искусству красивой и правильной демонстрации собак на ринге.

География участников в этом году расширилась. В турнире приняли участие хендлеры из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Калуги и Воронежа. Количество конкурсантов достигло 50 человек, что стало абсолютным рекордом.

«Мы приехали из Новосибирска. Долго, конечно, но оно того стоит. Заодно и город посмотрим, ведь неизвестно, когда будем здесь в следующий раз», — рассказала нам участница чемпионата Вероника Веселова.

Судьями в этот раз стали топ-хендлеры России Мария Афанасьева, Анастасия Гончарова, Ольга Евдокимова и Екатерина Орлова.

Стоит отметить, что изменился формат чемпионата. В отличие от прошлых лет, в этом году было сразу четыре отдельных чемпионата на одной площадке: чемпионат по хендлингу под судейством Марии Афанасьевой, чемпионат по хендлингу под судейством Анастасии Гончаровой, турнир хендлеров-владельцев и «Турнир шести», в котором соревновались победили всех чемпионатов. Завершился чемпионат традиционным конкурсом Supreme BIS, в котором боролись за победу нынешние и прошлые победители.

Участникам приходится нелегко, ведь для уверенной победы им нужно получить высокие оценки специалистов по таким критериям, как «движение и взаимодействие с собакой», «знание и умение показать породу», «внешний вид собаки». Но на этом испытания не заканчиваются. При спорных моментах хендлеры меняются собаками, показывая тем самым свой профессионализм.

Яна Тихонова, Москва: «Занимаюсь хендлингом почти четыре года, и это далеко не первый мой чемпионат. Но каждые соревнования очень волнительны. Перед выходом становится холодно, а вот на самом ринге безумно жарко».

За основными испытаниями следуют дополнительные конкурсы, например «Самый стильный хендлер» или «Самый лучший костюм». Победы в номинациях повышают престиж собаки.

В чемпионате по хендлингу под судейством Марии Афанасьевой победила Яна Тихонова, г. Москва.

В чемпионате по хендлингу под судейством Анастасии Гончаровой победу одержала Олеся Кучерюк, г. Екатеринбург.

«Главное, что я могу посоветовать всем хендлерам, — это работать, учиться и не зазнаваться», — поделилась эксперт Анастасия Гончарова.

В турнире хендлеров-владельцев победителем стала Мелания Цюпко, г. Москва.

«Честно, эмоции зашкаливают. В первую очередь я довольна своей собакой, а для меня это самое главное. Для меня важен не результат, а то, как мы выставились. Сейчас я очень довольна, собака отработала просто отлично!» — рассказала Мелания.

В «Турнире шести» и в конкурсе Supreme BIS победила Олеся Кучерюк.

«Я очень счастлива! Давно так не побеждала. Но я старалась ради этой победы. Очень волновалась перед выходом и, честно, не ожидала, что выиграю», — поделилась Олеся.

Всех победителей наградили памятными розетками, кубками, а для собак подготовили специальные угощения.

«Я довольна сегодняшним чемпионатом. В будущем хотелось бы проводить подобные мероприятия в помещениях побольше», — отметила организатор чемпионата Юлия Жукова.

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