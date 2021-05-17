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ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2-м квартале 2021 года

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2-м квартале 2021 года

По итогам первого квартала доля Системы быстрых платежей в общем объеме переводов ВТБ выросла до 41% (+8 п.п.).

В январе-марте объем клиентских переводов через СБП превысил 187 млрд рублей. По прогнозам банка, уже по итогам второго квартала СБП обгонит по объемам переводы с карты на карту.

В Тульской области популярность Системы быстрых платежей также динамично растет. По данным на начало 2021 года, в среднем в месяц порядка 25 тысяч клиентов ВТБ в регионе получают и отправляют через СБП переводы на общую сумму свыше 350 млн рублей. Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года в 15-16 раз. По данным ВТБ, средний чек входящего перевода через СБП в Тульской области на текущий момент насчитывает 6,6 тыс. рублей, исходящего – 4,8 тыс. рублей. Оба показателя постепенно снижаются: клиенты все чаще используют Систему быстрых платежей для повседневных транзакций на небольшие суммы.

Активный рост числа и объемов денежных переводов через СБП связан с несколькими факторами. Во-первых, это популяризация сервиса – переводы по номеру телефона становятся массовыми и выходят за границы внутрибанковских операций. Во-вторых, наблюдается устойчивый тренд к росту пользователей, предпочитающих безналичные переводы. Число пользователей СБП в ВТБ продолжает активно расти.

Ежемесячно каждый пользователь совершает или получает по СБП в среднем три перевода в месяц. Год назад данный показатель был на уровне двух переводов, что говорит о росте безналичных расчетов на фоне пандемии. Другая тенденция – клиенты активно пользуются СБП, чтобы перераспределить средства между своими счетами в разных банках: доля переводов «самому себе» насчитывает около 40%.

«Доля СБП в общем числе переводов среди наших клиентов стала резко расти во второй половине прошлого года – еще в мае она не достигала и 10%, в октябре превысила четверть, в начале года – треть, а по итогам первого квартала – превышает 40%. Это самый удобный и надежный способ перечисления денег из одного банка в другой, поэтому мы уверены, что его востребованность со стороны клиентов продолжит расти и уже во втором квартале обгонит по объему переводы с карты на карту», – комментирует Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова добавила:

Светлана Мужичкова

«Сегодня клиентами банка ВТБ являются почти 180 тыс. туляков, и переводы по СБП действительно стали востребованной услугой. Это отличная возможность быстро, удобно и без комиссии – буквально в несколько кликов в ВТБ Онлайн – совершить перевод средств клиенту любого банка».

В апреле ВТБ первым среди российских банков запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей в сети своих банкоматов. На переводы через СБП, проводимые в банкомате или мобильном приложении ВТБ Онлайн, действуют единые тарифы: все операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются бесплатно, комиссия на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц составляет 0,5% от суммы операции, но не более 1500 рублей. Исключение составляют переводы между клиентами ВТБ, которые осуществляются вне Системы быстрых платежей – они бесплатны в любом количестве и объеме.

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. Банк запустил переводы между физлицами, оплату покупки в торговой точке через QR-коды, реализовал возможность возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги.

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