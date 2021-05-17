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Статистика по ковиду за неделю: 351 случай заболевания и 41 летальный исход

Статистика по ковиду за неделю: 351 случай заболевания и 41 летальный исход

Региональный оперштаб опубликовал данные.

С 11 по 17 мая коронавирусом заразился 351 житель Тульской области. Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Каменском районе и рабочем поселке Новогуровский случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 39 377 случаев заболевания.

335 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 36 929 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 41 пациента в возрасте от 42 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1960 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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