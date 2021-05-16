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Туляки попросили обустроить навес над подземным переходом на ул. Мосина

Туляки попросили обустроить навес над подземным переходом на ул. Мосина

С таким предложением горожане обратились в администрацию Тулы.

Туляки попросили главу администрации города Дмитрия Миляева обустроить навес над подземным переходом на ул. Мосина. По словам сити-менеджера, сейчас готовится концепция изменения облика переходов, расположенных на ул. Каминского и на остановке «Университет».

- В следующем году можно подумать и над обновлением других двух объектов, включая обустройство навеса на переходе на ул. Мосина, — сообщается на сайте администрации.

 

Друзья, а вы как думаете, нужен ли навес над подземным переходом на ул. Мосина? Делитесь мнением в комментариях!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:00 0
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